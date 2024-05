Raadiohommikus: edukad investeeringud ja tume ravimiäri

Raadiohommikus on külas investor Marko Oolo. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis räägime nii eluasemeturust, logistika- ja transpordiärist, investeerimisest kui ka ravimiäri pahupoolest.

Kolmapäeval hommikul jätkame Äripäeva ajakirjanike poolt teisipäeval fookusesse tõstetud ravimiäri pahupoole probleemiga ning sel teemal toome kuulajateni intervjuud terviseminister Riina Sikkuti, tervishoiueksperdi Maris Jesse ning ka teemat põhjalikult uurinud ajakirjanike Koit Brinkmanni ja Martin Tederiga.

Merko alustas hiljuti Uus-Veerenni elamuarenduse kuuenda etapiga ning hommikuprogrammis räägime sellest ajendatuna Merko Kodud OÜ juhi Indrek Tartoga – millele Merko loodab keerulisel ajal arendusprotsessi algatades? ASi Tallinna Lennujaam tütarettevõte Airport City sõlmis järjekordse lepingu lennujaama ärilinnaku rajamiseks ning hommikul uurime linnaku plaanide kohta Airport City tegevjuhilt Teet Raudsepalt.

Aasta investori tiitliga pärjatud Marko Oololt küsime aga kommentaare USA tehnoloogiasektori ettevõtete tulemuste ja ka Balti börside jätkuva passiivsuse kohta. Lisaks kuuleme hommikuprogrammis kommentaari teisipäeval toimunud Tallinki aktsionäride üldkoosolekult, kus ettevõtte juht Paavo Nõgene võtab koosolekul aktsionäridele räägitu lühidalt kokku.

Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ja Eget Velleste.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Kinnisvaraturul on mitu põnevat asukohariiki, kuhu Eesti investorid on oodatud. Skover Kinnisvara juhi Sanders Skoriku sõnul on Dubai üks neist, mille kiire areng on linnast teinud rahvusvahelise ärikeskuse.

Saatest kuuleb, millistele investoritele sobib Dubai ja mida tuleb selles piikonnas äri tehes teada. Lisaks arutame, kuidas leida investeeringuks sobiv piirkond, mis on atraktiivne ka kümne aasta pärast ja millised müüdid on Dubai kohta ikka veel liikvel ning miks neid kõiki uskuda ei maksa. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Triniti eetris”. Räägime rahapesu tõkestamisest, sest Euroopast on peagi oodata reegleid, mis toovad ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi. Täpsemalt tuleb juttu Euroopa Parlamendis vastu võetud reeglite paketist, mille eesmärk on üleeuroopalisi rahapesuvastaseid reegleid ühtlustada.

Juttu tuleb sellest, mida peavad ettevõtjad tegema praegu ning mida reeglite jõustumisel ja millised on trahvid eksimisel. Räägime ka järelevalvest, sularahatehingutele tekkivatest piirangutest, jalgpalliklubide rahapesuriskist ning sellest, millised huvigrupid veel rahapesuvõitluse fookusesse satuvad.

Vandeadvokaat Maarja Lehemets ja rahapesuvastase võitlusega tegeleva tehnoloogiaettevõtte Salv andmekaitsespetsialist Silja Hundt räägivad, milliseid õiguseid saab juurde Rahapesu Andmebüroo ja milline roll on turvalisel andmevahetusel rahapesuga võitlemisel. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 “Juhi jutud”. Saates on külas personalijuhtimise ühingu PARE, tööandjate keskliidu, Äripäeva ja Pärnu juhtimiskonverentsi korraldatud konkursi “Parim juht 2024” üks finalistidest OIXIO Grupi juhatuse esimees Ivo Suursoo.

Temaga tuleb juttu sellest, miks Eesti juhtide nõrkus on kahe jalaga maas olemine ja kuidas ta enda ettevõttes on unistamisest teinud strateegiliselt tähtsa tegevuse ning kuidas see ärile tagasi toob, mille tegemine oleks ta ettevõtte juba kümnend tagasi rahvusvaheliseks kasvatanud, miks ta viiendiku oma ajast ühiskonna hüvanguks on pühendanud, ambitsioonist ja selle kasvatamisest, kriiside õppetundidest ja paljust muust.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 “Mets ja majandus”. Saates räägime erametsande majandamisest, samuti Eesti metsandus- ja keskkonnapoliitika mõjust valdkonnale. Saatekülalisteks on Eesti Metsameistri kaasasutaja Taavi Lellep ja tegevjuht Joel Lobjakas.

Erametsaomanike teenindamisele ja puukooli majandamisele pühendunud ettevõtte juhid räägivad ettevõtte arengust ning kriisidest väljatulemisest. Juttu tuleb muidugi ka puidu hinnast ning olukorrast puiduturul.

