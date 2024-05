„Et ei peaks kuus kilomeetrit leiva järele sõitma.“ Perekond loob müüjateta kauplusketti

Perekond Tirman avas oma elukoha lähedal Leppneemes esimese automatiseeritud kaupluse. Foto: Erakogu

Kui väikeses külas müüjaga tavapoe pidamine ära ei tasu, tuleb otsida muid lahendusi – ja nii avas perekond Tirman juba teise poe, kus teenindus käib täisautomaatselt.

Projekti kaasasutaja Sofja Tirmani sõnul sündis äriidee isiklikest raskustest. Tallinna külje all asuva Leppneeme elanikele sai kiiresti selgeks, et väikeses külas müüjaga tavapoe pidamine tulu ei too ning seejärel asusid Aleksandr ja Sofja Tirman uurima automatiseeritud lahenduste turgu.