Tartu ja Pärnu saavad kümneid miljoneid jalgrattateede ehitamiseks

Tallinnas võõbati jalgrattateed esialgu punaseks. Foto: Andras Kralla

Euroopa Liidu toel eraldatakse Pärnu linnale 12 miljonit eurot ja Tartu linnale pea 14 miljonit eurot jalgrattateede rajamiseks.

Koos linnade omafinantseeringuga investeeritakse ligikaudu 37 miljonit eurot. Kliimaminister Kristen Michal (REF) ütles pressiteate vahendusel, et toetust eraldatakse sel korral just suurematele linnadele, kus on rohkem ummikuid, suurem transpordikoormus ning seetõttu ka enam õhusaastet.