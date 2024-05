Eestlaste ostud Hispaanias on kahekordistunud

Eestlased kulutavad üha rohkem raha Hispaanias, selgus Eesti Panga kaardimaksete statistikast.

Välismaa riikidest on eestlased ajalooliselt kõige enam pangakaardiga maksnud Soomes ja see trend on püsinud üsna muutumatuna. Kui vaadelda ajajoont pikemalt, siis kõige kiiremini on kasvanud kaardimaksete käive Hispaanias, vahendas kaubandus.ee.