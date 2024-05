Raadiohommikus: toidutootja otsib laienemiseks investorit

Lauri Bobrovski räägib esmaspäeval raadiohommikus lihatööstuse avamisest ja ettevõtte tulevikuplaanidest. Foto: Erakogu

Kesk-Eestis uue lihatööstuse avanud Äntu Mõisa omanik Lauri Bobrovski plaanib juba järgmist investeeringut ja otsib selle tegemiseks investoreid.

Kuidas mahebroilerite kasvatamisega tegeleval ettevõtjal praegu läheb, millised ootused on uue lihatööstuse avamisega ja millised on edasised plaanid, uurime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis Lauri Bobrovskilt.

Paldiskisse maa-alust vesisalvestit rajava Energiasalve loodusvarade ärijuht Markus Vihma räägib aga, mida hakata pihta salvesti rajamisel välja kaevatava gneisskillustikuga ning kas Energiasalve projekt viib Eestist vajaduse avada uusi karjääre.

Algava nädala olulisemaid börsiuudiseid kommenteerib Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe.

Lisaks pakume hommikuprogrammis võimalust kuulata Pärnu juhtimiskonverentsil osalejatega tehtud intervjuusid. Mikrofoniga oli kohal Äripäeva ajakirjanik Eget Velleste.

Hommikuprogrammi juhib Aivar Hundimägi ja uudiseid toimetab Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

09.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Teate, mis asi on digitiin? See on digitaalne giljotiin megarikaste (sotsiaalmeedia) kuulsuste suhtes. Neil päevil on levimas globaalselt rikaste sotsiaalmeedia mõjuisikute ning muude kuulsuste blokeerimine platvormidel nagu Instagram, TikTok, X.

Miks? Kuulake saatest “Obskuurne majandus” ja otsustage ise, kas lähete sellise digitaalse revolutsiooniga kaasa või mitte, saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Külas on Bolti kaasasutaja, arvamuskonkursi Edukas Eesti käesoleva hooaja võitja Martin Villig. Räägime Villiguga filantroopiast, Eesti ühiskonna ees seisvatest probleemidest, aga ka Bolti Prantsusmaa investeeringutest, platvormitööga kaasas käivatest maksuküsimustest ja vanast ning uuest majandusmudelist. Ühiskonnaprobleemide juures peatume pikemalt haridusel ja sellega seotud meeste- ja naiste palgalõhe teemadel.

Saatejuht on Lauri Leet.

12.00-13.00 “Tööandjate tund”. Kolmandat aastat kestev majanduskriis on räsinud ettevõtete konkurentsivõimet, iseäranis tööstuses. Kus me seda langust tunnetame ja mida saavad selle trendi pööramiseks ära teha ettevõtted ise ja mida peavad tegema majandusruumi kujundajad ning kuidas teha ambitsioonikamaid valikuid, sellest räägivad saates Estanci juht Priit Haldma, Saku Metall Allhanke Tehase juht Gerth Kivima ja Pauligi jaemüügi ärijuht Baltimaades Rainer Tammet.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 “Teeninduse teejuht”. Saates räägivad Apollo Grupi personalijuht Kristiina Tinn ja Tele2 Eesti personalipartner Rebeka Dronia värbamis-ja personalijuhtimise kogemusest teeninduse valdkonnas Tallinnas ja mujal Eestis.

Millised on peamised erinevused piirkonniti? Kuidas tuua pardale teenindajaid ja neid ka hoida? Millised erinevused on koolituse osas? Kuidas erinevad palgasoovid ja motivatsioonipaketid? Sellest kõigest kuuleb saates, saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Lavajuttude esimeses osas räägib EBSi finantsjuhi arenguprogrammi eestvedaja, Telema omanik ja juht Hele Hammer prioriteetidest, mida Eesti finantsjuhid peaksid 2024. aastal rahavooge planeerides silmas pidama. Juttu tuleb ka sellest, missuguste omaduste ja oskustega finantsjuhid on tööturul eriti hinnatud.

Saate teises osas kuuleme aruteluringi kolme finantsjuhiga, kes annavad ausa ülevaate oma karjäärilugudest. Kuidas kujundada tulevik selliselt, et tööst ei kaoks vajalik kogus vürtsi ja hing oleks samas vaba ja õnnelik?

Kogemusi jagavad Tele2 finantsjuht ja juhatuse liige Kristina Penu, investeeringuid vahendava ettevõtte Brave Capital finantsjuht Veiko Pedosk ja vetikakasvataja Est-Agar kaasomanik Mart Mere. Modereerib Nasdaq Balti börside juht Kaarel Ots.

Ettekanded on salvestatud 2024. aasta Pärnu finantskonverentsil.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.