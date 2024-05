Raadiohommikus: Infortar ja tööstuse käekäik

Infortari tulemusi kommenteerib juhatuse esimees Ain Hanschmidt. Foto: Andras Kralla

Teisipäevases raadiohommikus võtame vaatluse alla esmaspäeval esimese aktsionäride üldkoosoleku avaliku ettevõttena pidanud Infortari käekäigu. Ka vaatame sisse Eesti logistikasektorisse ja mööblitootjate ning -müüjate ellu ega unusta ka puidutööstust ning katuse- ja fassaaditööde sektorit.

Intervjuu annavad otse-eetris Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt, Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe.

Stuudios on Kristjan Kurg ja Meelis Mandel.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Tänane saade sukeldub võlakirjade maailma. Redgate’i partner ja juhatuse liige Valeria Kiisk aitab analüüsida erinevate pakkumiste plusse ja miinuseid. Uurime, miks ühe või teise pakkumise intress on just selline ning millised investorid võiksid neid võlakirju oma portfelli soetada.

Viimastel nädalatel on meie börs suisa üle ujutatud erinevatest võlakirjapakkumistest. Mõned on jõudnud ka lõppeda ja tulemused räägivad enda eest – investoritel raha on ning ülemärkimised on olnud mitmekordsed. Avatud pakkumisi on aga veel ning praegu on sobiv hetk neile sügavam analüütiline pilk heita.

Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00–13.00 “Nimed müügitahvlil”. Saates räägivad Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja müügitreener Mardo Kase erinevatest ohu märkidest, mis viitavad sellele, et ettevõte ja selle müügitiim põletavad päringuid.

Saates katame nii inbound- (sissetulev müük) kui ka outbound- (uute klientide leidmine) müügis tehtavaid möödalaske ja anname nõu, kuidas peaks toimima, et vähem raha põletada. Näiteks arutame, mida tuleks teha, kui puudub ülevaade päringute täpsest mahust, või miks on halb, kui müügikohtumiste ajal ei tehta märkmeid.

13.00–14.00 “Eetris on turundusuudised”. Legendaarne kuldmunapidu on taas möödas ja parimad turundustööd ning agentuurid tunnustatud. Mis on auhindu võitnud agentuuride edu taga?

Saate külalisteks on tänavused võitjad: viiendat aastat järjest aasta üritusturundusagentuuriks tunnistatud agentuuri Jolos partner ja tegevjuht Tanel Lillepalu ning teist aastat järjest aasta kommunikatsiooniagentuuriks pärjatud Hamburg & Partnerid partner ja tegevjuht Kristi Jõesaar.

Saatekülalised avavad ukse aasta agentuuride igapäevaellu ja jagavad oma meeskonna traditsioone ja harjumusi. Räägime nende endi lemmikkampaaniatest ja suurimatest prohmakatest, natuke Furbydest ning ühtlasi nippidest loovuse käivitamiseks.

15.00–16.00 “Kasvupinnas”. Saade keskendub söödatootmisele. Saatekülaliseks on söödatootja Smartfori juhatuse liige, siloekspert Kristiina Märs, kellelt saame teada, mis seisus on meie põllumehed uueks hooajaks vajamineva sööda varumisega ning millised on need kultuurid, mida tasuks kasvatada, et saada kvaliteetne sööt oma veisekarjale.

Saadet juhib Põllumajandus.ee juht Meelika Sander-Sõrmus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.