Tallinna Sadam tõi uue IT-juhi Ericssonist

Lisaks Tallinna sadamatööle on kontsernil plaanis nii uued arendused Paldiskis kui kinnisvaraarendus Tallinnas. Foto: Andres Haabu

Juulis asub Tallinna Sadama IT-juhina ametisse Priit Koppel, kes varem töötas Ericssonis Balti riikide IT-juhina.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm hindas teate vahendusel antud kommentaaris kõrgelt Koppeli mitmekülgset kogemust. Tallinna Sadam on tema sõnul muutumas üha enam arendusettevõtteks, mis eeldab kõige kaasaegsema tehnoloogia kasutamist. “Usume, et Priit Koppel on suurepärane kolleeg, kes aitab meil infotehnoloogilisi uuendusi rakendada ettevõtte erinevates valdkondades."