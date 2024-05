Osa täiskasvanute kutseharidust muutub tasuliseks

Garaažis, merel ja puu otsas: head palka teenib ka kõrg­hariduseta

“Meil garaažis on kaks autoharidusega meest ja kaks IT-haridusega meest,” naerab Hendrik Tasa. Tal on punane habe ja tätoveeringud. Vabal ajal tegutseb ta modellina: ta on teinud reklaame spaadele ja koeratoidule. Aga tema lemmiktöövahend on plekigiljotiin.“Selle surmasõlme otsas ripub minu elu,” ütleb Kerdi Varm ning kontrollib köit, mille üks ots on seotud ümber puutüve ning teine visatud üle oksa.