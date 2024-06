Artikkel

Maksuameti plaan tekitab vastakaid reaktsioone. “See on diktatuuririigi mõte!”

“Selle kontrollimisega võib hulluks minna. Imelik, et üldse aastal 2024 sellist mõtet keegi avalikult välja ütleb,” imestas suurettevõtja Jüri Käo. Foto: Raul Mee

Maksu- ja tolliameti mõte saada ligipääs kommertspankade klientide kontode käivetele annab mõnele ettevõtjale lootust, et ehk tuleb siis vähem makse maksta. Teistes jälle tekitab küsimust soov kõiki kurjategijana käsitleda ning privaatsusse tungida.

Suurettevõtja Jüri Käo näeb maksuameti plaani taga eeldust, et kõiki inimesi on vaja kontrollida ja kõik on kurjategijad. “Eks ta on selline diktatuuririigi mõte,” ütles ta.