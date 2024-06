OPEC+ pikendas hinna hoidmiseks tootmiskärpeid

Saudi Araabia prints Abdulaziz bin Salman keskel vasakul koos OPEC+ partneritega eile, vasakul Venemaa energiaminister Aleksander Novak. Foto: HAITHAM EL-TABEI

OPEC+ leppis pühapäeval kokku, et pikendab suuremat osa naftatootmise kärpeid 2025. aastani, et ergutada turgu keset aeglast nõudluse kasvu, kõrgeid intressimäärasid ja konkureeriva USA kasvavat tootmist.

Brenti toornafta on viimastel päevadel kaubelnud 80 dollari lähedal barreli kohta, mis on allpool piiri, mida paljud OPEC+ liikmed vajavad oma eelarve tasakaalustamiseks, kirjutas Reuters. Hindu on survestanud mure nõudluse aeglase kasvu pärast suurimas naftaimportijas Hiinas ja arenenud riikide kasvavad naftavarud.