Kliimakindla majanduse seaduse kava on olnud kuu aega avalik, aga torm selle ümber pole sugugi vaibunud. Peamiselt kritiseeritakse seaduse vähest ambitsioonikust. Kliimaministeerium peab aga eesmärke realistlikeks.

Suur erand tehti kliimaseaduses tööstusele, kus heide võib 2030. aastaks kasvada hoopis kahekordseks, kirjutab Kestlikkusuudiste poraal. See on üks peamine põhjus, miks kliimafüüsika professori Velle Tolli hinnangul on seatud kliimaeesmärkideni jõudmine ebarealistlik.