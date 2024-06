Raadiohitid: soovitusi kinnisvarainvestorile ja muudatused, mida oodata riigikogus

Üheks parimaks korteriks kinnisvarainvestori portfellis on Risto Vähi kinnitusel praegusel hetkel Tallinna lähedal asuv uus korter. Foto: Andras Kralla

Kuhu tasub kinnisvarainvestoril vaadata tootluse teenimiseks, miks tasub taastuvenergia investoril panustada AI võidukäigule ja milliseid kohtade ümbermängimisi riigikogus võivad tuua europarlamendi valimised, need olid nädala kuulatuimad teemad.

Nädala raadiohittides tuli juttu veel vaikuseruumi tootja Sileni edust USA turul ja Euroopa intressilangetusest, mis Luminori peaökonimisti Lenno Uuskõla sõnul on pidurdumas.

Nädala raadiohitid:

Ekspert avaldab, milline korter tagab praegu parima rahavoo

Kinnisvaraanalüütiku Risto Vähi sõnul on praegu üheks parimaks korteriks kinnisvarainvestori portfellis Tallinna lähistel asuv uus korter.

Vähi räägib saates „Ruutmeetrite taga“, et vaba raha olemasolu korral vaatavad investorid praegusel hetkel tootlikkusest oluliselt rohkem seda, kas korter pakub üldse rahavoogu. „Aga seda saavad lubada vaid need, kel võimalik korter osta oma raha eest,“ lisab Vähi.

Millist korteritüüpi võiks investor valida ja mis põhjusel võib see olla ka vanem korter, räägib Risto Vähi saates. Lisaks selgitab ta, millist korterit ei tasu praegu kindlasti investoril osta, kuhu on raske leida üürnikku ja ka mida on raske müüa.

Saates räägime ka sellest, kellel tasub praegusel hetkel korteritega flippida, kuidas seda kasumlikult teha ning ka seda, milline flippija saab selle jaoks laenu. Peamiselt korterite ostu-müügiturust, sellel tegutsevatest väikeinvestoritest ning nende krediidivõimalustest rääkivas saates on muu hulgas kõne all laenuturul toimuv võitlus laenuandjate vahel, laenumarginaalid ning ka koduostjate võimalused.

Külalisteks Hüpoteeklaen AS juhatuse liige Toomas Paju ning kinnisvaraanalüütik ja ekspert Risto Vähi. Saatejuht on Lauri Leet.

Börsianalüütik: taastuvenergia investorid võiksid Nvidial silma peal hoida

Saates “Investor Toomase tund” võetakse luubi alla taastuvenergia ja kuidas on selles sektoris hea võimalus AI võidukäigule panustada. Põgusalt tuleb juttu ka Enefit Greenist, Ignitisest ja LHV Rohefondidest. Roheteemade väliselt vaadatakse otsa ka hiljutisele Incapi ja GameStopi aktsiate liikumistele. Lisaks ei saa üle ega ümber Nvidiast.

Saate külaliseks on Enlight Researchi analüütik Rudolf Stenar Saluoks. Saadet juhib Andre Anni Äripäeva börsitoimetusest.

Kuum tool: oodata on kohtade ümbermängimisi riigikogus

Äsjalõppenud europarlamendi valimised võivad tekitada riigikogu fraktsioonides suuremaid muudatusi, eriti just sisetülides EKREs ja surmakrampides visklevas Eesti 200s, leidsid värskes raadiosaates "Kuuma tool" ajakirjanikud Aivar Hundimägi, Neeme Korv ja Meelis Mandel.

Saates räägitakse nii valimiste mõjust europarlamendile kui Eesti sisepoliitikast. Käiakse läbi nii erakonnad kui üksikkandidaadid.

Soovituslik kuulamine kõigile äsja valimistel hääletanutele aga ka neile, kes ekslikult arvasid, et äsjalõppenud valimised neid ei puuduta ja jätsid seetõttu hääle andmata.

Vaikuseruumide tootja USAs: nõudlus on metsik, meilt tellitakse iga kuu

Eesti turul tegutsedes ei pruugi ettegi kujutada kui palju mahult suurem on USA turg ja sealsed äripinnad, rääkis vaikuseruumide tootja Silen asutaja ja tegevjuht Endrus Arge.

Arge sõnul leidub ka konkurente ligi sadakond kuid kuna turg on suur ja nõudlus vaikuseruumide vastu veelgi suurem, siis ei ole konkurentsi tunda.

„Ühele USA tehnoloogiafirmale müüsime eelmine aasta ligi 2000 tükki ja üks tellimus oli juba 1500 tükki, nad tellivad iga kuu meilt juurde,“ rääkis Arge.

Intervjuus räägiti veel Sileni plaanidest USAs, sellest, miks nad äsja Chicagos salongi avasid ja sellest, kuidas hakkama saada turul, kus on pandeemia tõttu fundamentaalselt muutunud töötamise vormid. Ajakirjanik Indrek Lepik uuris ka ettevõtja sentimenti seoses lähenevate USA presidendivalimistega.

Lenno Uusküla: intressilangetus kipub Euroopas pidurduma

Intressi langetamine Euroopas jätkub ja neljast kokkusaamisest kahel Euroopa keskpank tõenäoliselt intresse ka langetab, rääkis hommikuprogrammis Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Uusküla sõnul andis intressimäärade langetamine signaali, et langetatakse pigem hiljem ja natukene vähem kui oodatakse.

„Saksamaa palgakasv ja teenuste hinnakasv on need faktorid, mis Euroopa keskpanka väga muretsema panevad ja sellepärast nad ei saa nii kiiresti intressimäärasid langetada kui me aasta alguses ootasime,“ rääkis Uusküla.

Intervjuus rääkis Lenno Uusküla Euroopa Keskpanga otsusest langetada kõiki kolme intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra. Uusküla rääkis, milline mõju langetamisega kaasneb ja mida on veel oodata. Intervjueeris Siim Sultson.