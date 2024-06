Raadiohommikus: Viljandi linn, Rootsi pank ja Marbella pesupood

Nädala algus tõi uudise, et Ulaka Kaunitari pesupood laieneb Hispaaniasse, otsuse tagamaid selgitab neljapäeval raadiohommikus poeomanik Kirki Kubri. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis tuleb juttu väikelinna finantsseisust, palgavahemike avalikustamisest ja Hispaaniasse tehtud ulakast pesupoest.

Viljandi sai kolm kuud tagasi uue ja noore linnapea, kui valitsusse justiitsministriks läinud Madis Timpsoni asemele tõusis Johan-Kristjan Konovalov. Teatriperes kasvanud, Šotimaal keskhariduse omandanud ning Leicesteri ülikoolis inglise kirjandust õppinud 33aastane Konovalov sisenes poliitikasse viimastel kohalikel valimistel, kogudes Reformierakonna nimekirjas 38 häält. Erakonda astus ta aga alles tänavu aprillis pärast meeri ametisse vannutamist. Varem on ta töötanud Viljandimaa arenduskeskuse turismivaldkonna juhi ja Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialistina.

Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis helistame Konovalovile selleks, et temalt Viljandi näitel uurida, mismoodi Eesti väikelinnad 2024. aastal finantsiliselt elavad. Küsime ka, mida tehakse linna investeeringute meelitamiseks ning mille poolest eristutakse teistest paikadest.

SEB pank avalikustas sellest kuust oma töötajatele nende ametikohaga seotud palgavahemikud. Sügiseks jõuab säärane läbipaistvus ka töökuulutustesse. Miks niisugune samm ette võeti ja kuidas selleks valmistuti, avab SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal.

Mitmekordne gasellettevõte, pesu kõrvale seksilelusid müüv kauplus Ulakas Kaunitar teatas hiljuti sotsiaalmeedias, et laienes välismaale ja avas Marbellas poe nimega Naughty Beauty. Kuidas ja miks Hispaaniasse jõuti, seda selgitab Ulaka Kaunitari perenaine Kirki Kubri.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Luubi all”. Äripäeva uuriva ajakirjanduse kodusaates räägime seekord kahel teemal.

Avateemaks on MTÜ Ühiskonnauuringute instituudi, Parvel Pruunsilla ja Isamaa erakonna vaheline kokkulõimumine ning selle seaduslikud küsitavused.

Saate teises pooles arutame EKRE juhtimiskriisi.

Teemasid avavad Äripäeva ajakirjanikud Pille Ivask, Mari Mets ning Koit Brinkmann.

12.00–13.00 “Digitark äri”. Saates arutame, kuidas tehisintellekt ehk AI muudab raamatupidajate ja finantsspetsialistide senist tööd ja rolle. AI on abiks protsesside automatiseerimisel, pakub tuge andmete analüüsimisel ja riskide juhtimisel ning aitab sel viisil kaasa ka otsuste tegemisele. Saatekülalised selgitavad värvikate näidete varal, kuidas nad tehisintellekti oma töös kasutavad ja millised on nende kogemused.

Saates on külas raamatupidamisbüroo Robby & Bobby partner Krista Teearu ning Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees Margus Tammeraja. Küsimusi esitavad Äripäeva teemaveebi raamatupidaja.ee toimetaja Kai Koks ja palgauudised.ee toimetaja Külli Reino.

13.00–14.00 “Õppetund”. Juunikuu saate teemaks on karjääripööre tehnoloogiasektorisse ning ümberõppeprogrammid. Räägime lähemalt ühest neist: ümberõppeprogramm Work In Tech, mis annab vajalikud teadmised ja oskused, et alustada karjääri tehnoloogiasektoris.

Külalisteks on programmi eestvedaja, Targa Töö Ühingu tegevjuht ja SmarWorkAcademy asutaja Sirja Sulakatko, programmi partnerettevõtte Telia Eesti personalijuht Pirkko Saar ning programmis osaleja Ingrid Lepik, kes eduka karjääripöörde tulemusel on nüüd SEB Panga noorem tarkvaraarendaja. Saatejuht on Katre Savi.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Käsitleme üht igasuvist aktuaalset teemat – naabritevahelisi suhteid ja konflikte. Vandeadvokaadid Keijo Lindeberg ja Aldo Vassar advokaadibüroost Lindeberg arutlevad selle üle, millised tegevused on naabritele lubatud, milliste tegevuste puhul kehtib talumiskohustus ning millises olukorras tasub pöörduda advokaadi poole.

Vestlust juhib Äripäeva teabevara projektijuht Eve Noormägi.

