Tagasi 27.06.24, 17:09 Raadiohommikus: pulmad, matused ja kallid joogid Reedeses hommikuprogrammis tuleb juttu sellest, mida rikkad joovad, kuidas abielluvad ja kuidas end matta lasevad.

Nädala viimases hommikuprogrammis räägime pulmaärist.

Foto: Panthermedia

Kell 7 mängime ette värsked muljed Saunumi aktsionäride koosolekult, kus käis kohal Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Andre Anni. Saunumi tulemusi ning tulevikuplaane kommenteerivad Saunumi juhatuse esimees Allan Selirand ja Saunum Saunas North America juhatuse liige Henri Lindal.

Kell 7.30 tuleb stuudiosse pulmakorraldusagentuuri Egerta asutaja ja juht Egerta Mändmets-Reinsberg, kellega räägime sellest, kuidas pulmad ja pulmaäri aastatega muutunud on ning mida jõukamad inimesed oma pulmades kindlasti kogeda tahavad.

Kell 8 uurime maailma suurima vahuveinide kontserni Henkell Frexinet Eesti müügijuhilt Sulev Linnult, mida rikkad joovad ja kas paranev tarbija kindlustunne ka joogikaubanduses tunda annab.

Kell 8.30 tuleb stuudiosse matusebüroo Memoris asutaja Tarko Tuisk, kellelt uurime, millised on tänapäevased matusetrendid ja eelarvamused ning kas tavapäraselt kurba sündmust ka teisiti pidada saab.

Aktiivsemad Äripäeva lugejad märkasid, et alates neljapäeva õhtust näeb Äripäeva esileht välja teisiti. Miks see nii on ja milliseid uusi võimalusi see lugejale avab, tuleb pärast kella üheksat selgitama Äripäeva uudiste ja uuriva toimetuse juht Viivika Rõuk.

Hommikuprogrammi toovad teieni Gregor Alaküla ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussari: Soraineni sagedus”. Juunikuu saates räägime energeetikasektori olukorrast ja väljavaadetest ning õigusruumist, tootmismahtudest, toetustest, aga ka tehnoloogiatest ja investeeringutest.

Saates on külas Balti tuule-, päikese- ja energiaparkide arendaja Eveconi tegevjuht Karl Kull ja Soraineni vandeadvokaat Kaspar Endrikson, kes juhib büroo energeetika ja infrastruktuuri valdkonda. Saadet juhivad advokaadibüroo Sorainen juhtivpartner Kaupo Lepasepp ja advokaat Oliver Ämarik.

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Saates võtavad nädala põletavamad teemad kokku ajakirjanikud Kristjan Pruul, Karl-Eduard Salumäe ja Siim Sultson. Räägime nii Tallinna Sadama eksjuhtide kohtuasjast, peaminister Kaja Kallase läkitamisest Euroopasse, välja kuulutamata jäetud automaksust, aga ka eelarveläbirääkimiste seiskumisest.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas kolmekordse gaselli Proimplant üks omanikest ja juht Kait Karu, kes räägib, kuidas ta sukeldus lennundusest hoopiski hambaravi valdkonda.

Teeme juttu ka sellest, kuidas on aastatega muutunud implantaatide turg, mida uut on oodata, mis eristab turul konkurente ja kuidas jaotatakse perefirmas ülesanded ja hoitakse suhted korras. Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 “Terviseuudised”. Kui eelmise sajandi alguses leiti, et ülekaal tähendab tervist, siis nüüd on selge, et see ennustab pigem tõsiseid terviseprobleeme. Kui mõnikümmend aastat tagasi oli II tüüpi diabeet laste puhul haruldane, siis nüüd üha sagedasem tervisemure, mille põhjuseks enamasti liiga kergesti kättesaadav väga energiarikas toit.

Seekordses saates räägime laste I ja II tüüpi diabeedist ning ülekaalust. Selleks on saatesse tulnud Tallinna Lastehaigla endokrinoloogia teenistuse juhataja dr Ülle Einberg. Saadet juhib Violetta Riidas.

