Tagasi 29.06.24, 10:13 Raadiohitid: riigikogulase portfell ja tuntud investori nõuanne Nädala hittides vaadati riigikogu liikme Aivar Sõerdi portfelli, investor Kristjan Liivamägi lükkas ümber suvise investeerimispõhimõtte ja LHV portfellihaldur avas väsiva tehnoloogiasektori tagamaid.

Investor, riigikogu liige ning Reformierakondlane Aivar Sõerd on juba aastakümneid olnud investor ning viis oma raha börsile juba 90ndatel.

Foto: Raul Mee

Kuulatuimates saadetes kõlas ka alustavale investorile hulga nippe ja kinnisvaraanalüütik paljastas, kust otsida tootlust.

Nädala raadiohitid:

Riigikogulane krabab kokku USA aktsiaid ja noolib kinnisvara

Riigikogu liige ja investor Aivar Sõerd käis saates „Investor Toomase tund“ üksipulgi läbi oma portfellis olevad suuremad positsioonid ja avas oma strateegia tagamaad.

Saates räägime Aivar Sõerdi USA, Balti börsi ja Põhjamaade investeeringutest, kinnisvarast ja pooleliolevast tehingust ning millal võiks oodata kohaliku börsi taastumist. Investor avaldas ka oma suurimad kaotused ja võidud aktsiaturgudel ning millist strateegiat investor järgib ning mida analüüsimisel vaatab. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Kristjan Liivamägi lükkab suvise investeerimispõhimõtte ümber

Investeerimispõhimõtet Sell in May and go away investor ja majandusteadlane Kristjan Liivamägi ei soovita, sest see ei pea statistiliselt paika, et suvel on turgudel väiksem tootlus.

Liivamägi rääkis Äripäeva raadiole, et ise ta ei harrasta Sell in May põhimõtet, kuna raha peab tegema tööd ka siis, kui inimene puhkab, ning suvel võivad tootlused olla kõrgemad kui muul ajal. Kui on suur tahtmine rahasid liigutada, siis Liivamägi soovitab minna metsa marju korjama ning suvel taas mõelda, kas ja mida müüa või mitte.

Investor avalikustas ka, miks reisimine ei ole kulu ning kui palju raha ta sellele aastas kulutab. Intervjueeris Eget Velleste.

LHV haldur: tehnoloogiabuum on väsimas, kuid üks sektor sai hoo sisse

Tehnoloogiasektori buumi veavad veel mõned üksikud aktsiad, kuid tehisintellekti arendamine on toonud häid investeerimisvõimalusi energiasektoris, rääkis LHV portfellihaldur Kaius Kiivramees.

Intervjuus rääkis Kiivramees pikemalt USA tehnoloogiaettevõtete olukorrast, kuid juttu tuli ka taastuvenergiasse investeerimisest. Lisaks selgitas ta, kuidas mõjutavad turge USA lähenevad presidendivalimised ja tõi välja, keda ennustavad aktsiaturud kindlalt järgmiseks USA presidendiks. Küsis Jaan Martin Raik.

Rahatarga nõu alustavale investorile: jäta aruannetes sorimine, käi parem saunas

Rahatarkuse õpetaja ja investor Karl Läll kummutas saates müüte ning andis alustavale investorile praktilist nõu esimesteks sammudeks.

Läll usub, et alustades tuleks esimene samm lihtsalt ära teha ning siis edasi tegeleda tagajärgedega, kui need käes on ning edasi liikuda. Gümnaasiumites rahatarkust ja investeerimisteemasid õpetav Läll avaldas oma õpilaste suurimad hirmud ning millised on enimlevinud müüdid, mis pidevalt vajavad ümber lükkamist.

Saates avaldas Läll oma portfelli sisu ning kuidas tema investeerimisega alustas. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

Kinnisvaraanalüütik: Tallinna asemel tasub mujalt tootlust otsida

Pikas plaanis soodustavad venivad detailplaneeringud ja kallid hinnad inimesi Tallinnast äärelinnadesse või mujale Eestisse kolima, arvab Arco Vara kinnisvarabüroo analüütik Mihkel Eliste.

Seda kinnitab Eliste sõnul ka statistika. Intervjuus kirjeldas ta näiteks Tapa kinnisvaraturu pidurdamatut hinnatõusu ning vihjas, kus võiks sarnast kasvu tulevikus oodata.

Samuti põhjendas Eliste, miks ta ei pea enam mõistlikuks täiesti uute korterite ostmist, ning selgitas, miks võivad üürihinnad aasta teises pooles tõusma hakata. Lisaks rääkis ta, kuidas euribori langus kinnisvarainvestoreid mõjutab, kuidas on muutnud viimasel aastal kinnisvaratehingute mahud, kuidas liikunud hinnad ning kas parim ostuaeg on möödas. Küsis Jaan Martin Raik.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun