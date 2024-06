Nädala lood: skandaalsed mineviku kustutajad, miljardifirma hiigelkasum ja Nvidia

ST Sisuturundus 12.06.24, 17:12

Büroohoonet ei saa valida pelgalt hinna järgi. See on strateegiline äriotsus, mis mõjutab tööandja brändingut, töötajate rahulolu ning mõjutab klientide usaldust. Hoone omaniku Kapiteli kinnisvaraeksperdid tegid võrdluse kümnete ja kümnete ärihoonete seas, et aidata sul aru saada, miks Sõpruse Ärimaja on hetkel parim valik oma klassis.