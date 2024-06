Tagasi 30.06.24, 16:17 Raadiohommikus: börsifirma uus juht ja majanduse käekäik Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime põllumajandusest, majanduse käekäigust ja saame tuttavaks börsifirma uue juhiga.

Enefit Greeni nõukogu kinnitas uueks juhatuse esimeheks seni Adveni Baltikumi äri juhtinud Juhan Aguraiuja.

Külla tulevad LHV makroanalüütik Triinu Tapver, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajandusvaldkonna juht Ragnar Viikoja ning Adveni Baltikumi ärijuht Juhan Aguraiuja, kes asub oktoobrist Enefit Greeni juhi kohustusi täitma.

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00-12.00 “Kuum tool”. Ekspress grupi ettevõtted Delfi meedia, Õhtuleht, Äripäev ja Postimees lõid nädalapäevad tagasi ühisorganisatsiooni nimega Balti Uudismeedia Väljaandjate Ühing, mille eesmärk on asuda läbirääkimistesse Google’i ja teiste globaalsete digihiidudega, et tuua Eesti ajakirjandusse vähemalt osaliselt tagasi see raha, mida internetifirmad meie sisu arvelt reklaamituluna on teeninud.

Olukorda on lahti rääkimas selle teemaga aastaid süvitsi tegelenud Ekspressgrupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu, kellele sekundeerib saatejuhina Igor Rõtov.

12.00-13.00 “Sisuturundussari: PwC juhtimistase”. Ettevõtetes kogutud andmete kvaliteet saab AI kasutusele võtmisel otsustavaks teguriks, usub Price Waterhouse Coopers Eesti digilahenduste ja partnersuhete juht Tarmo Meresmaa.

Saates räägime generatiivsest tehisarust ja ettevõtete valmidusest AId kasutada. Ka tuleb juttu AI kasutamise õiguslikust poolest ja tippjuhtide seas läbi viidud uuringu tulemustest, kus toodi välja, milliseid ohukohti tehisaru kasutusele võtmisega nähakse. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Kordame tänavu jaanuaris eetris olnud saadet, kus kuuleme küberründe alla jäänud ettevõtte kogemust.

Viimastel aastatel on Eestis toimunud palju küberintsidente, mis on toonud ettevõtetele märkimisväärselt kahju, summad ulatuvad miljonitesse eurodesse.

Räägime ekspertidega, kuidas tagada küberturvalisus nii oma organisatsioonis kui ka üksikisikuna. Mis ohud kaasnevad protsesside digitaliseerimisega? Mida teha, kui avastate end järsku küberrünnaku alt?

Saates osalevad IT-ettevõtte Cybers äriarenduse juht Ronnie Jaanhold ning hiljuti sõbraliku küberründe alla jäänud autorendifirma Mobire IT-juht Tannar Esna. Saadet juhib ITuudised.ee juht Indrek Kald.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Ultrasportlane Ratasepp räägib ettekandes, kuidas ta oma hirmude ja takistuste kiuste ulmelisi eesmärke saavutab. Tema pikim katsumus kestis kaks kuud, mille jooksul ujus ta 228 kilomeetrit, sõitis 10 800 kilomeetrit rattaga ja jooksis 2532 kilomeetrit.

Ta räägib nii platseebo efektist, uppuvate rottide katsest, raskuste ületamisest kui sellest, kuidas ühel ettevõtmisel peaaegu elu kaotas.

Ettekanne on salvestatud tänavu mais toimunud Pärnu juhtimiskonverentsil. Modereerib Jana Palm.

