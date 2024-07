Tagasi 04.07.24, 06:00 Julgus on tagasi: tehinguturu elavnemine jätkus Eelmise aasta lõpus hoo sisse saanud Eesti ettevõtete ostu-müügituru elavnemine jätkus ka esimesel kuuel kuul, tehingute arv kasvas aastaga pea poole võrra.

Ellex Raidla tehingute valdkonna juhi Risto Vahimetsa sõnul on ühes sektoris veel vaikelu, ent ega seegi saa nii jääda.

Foto: Raul Mee

Ellex Raidla tehingute valdkonna juhi Risto Vahimetsa sõnul on nüüd õige aeg alustada ettevalmistustega, kui on soov mõni ettevõte müüa. “Ja kui on soov ostjana turgu ennetada ja mõni asi soodsamalt kätte saada, tuleb toimetada juba kiiresti.”

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun