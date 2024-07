Tagasi 11.07.24, 17:37 Raadiohommikus: suveäri Otepääl ja Haapsalus ning puitmajasektori olukord Reedeses hommikuprogrammis teeme juttu ettevõtlusest suvituslinnades Otepääl ja Haapsalus.

Nädala viimases hommikuprogrammis tuleb juttu puitmajasektori hetkeolukorrast.

Foto: Liis Treimann

Räägime Haapsalu linnapea Urmas Suklese ja Otepää vallavanema Jaanus Barkalaga.

Aasta tagasi ostis Läänemaa Invest OÜ senistelt Rootsi omanikelt Roosta puhkeküla Läänemaal. Uurime uue omaniku esindajalt Siim Saareväljalt seda, kuidas Roosta ost ennast õigustanud on ja kuidas on läinud Läänemaa turismiettevõtlusel 2024. aasta suve esimeses pooles.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimehe Martin Taltsiga räägime sellest, millised on sektori ootused uuele valitsusele, kas Skandinaavia eksporditurud näitavad taastumise märke ja kuidas edeneb puitmajade eksport India ja Korea suunal.

Räägime ka rahast: LHV Briti panga tehnoloogiajuht ja finantsvahendajate valdkonnajuht Andres Kitter rääkis intesveerimisfestivalil LHV Banki arengutest, tööjõust ja tulevikusuundadest, aga ka iseenda portfellist.

Ja mööda ei pääse ka tehisaru teemadest: iduettevõtte ContentGecko asutaja Risto Rehemäega teeme juttu sellest, kuidas saavutada seda, et ChatGPT sinu toodet soovitaks.

Saatejuht on Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates räägime jaeinvestorite Woodstockist ehk investeerimisfestivalist, võimukõneluste edenemisest ja kirgi kütnud puidu kestvuslepingutest.

Neil teemadel arutlevad ning nädala võitja ja kaotaja kuulutavad välja ajakirjanik Janno Riispapp, arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe ning börsitoimetuse juht Indrek Mäe.

13.00–14.00 “Läbilöök”. Saates on külas Kaspar Eevald, kes jõudis kaheksanda eestlasena maailma katusele ehk ronis Mount Everesti tippu.

Eevaldi käest küsime, mis mõtteid mõlgutas ta 8848 meetri kõrgusel, kuidas kaks kuud kestnud ekspeditsioon teda muutis ning kuidas on Everesti järel möödunud kohanemine ontliku kontoritööga.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Tervisetark”. Suure osa ärkvelolekuajast veedavad täiskasvanud koos oma tööperega. Tööl käivad ka inimesed, kel on rängad või kroonilised peavalu- või migreenihood, sestap on oluline teada, mis migreeni võib vallandada ja mida see endast kujutab.

Saates selgitab Pealinna Perearstide juhataja dr Kristel Amjärv, mis eristab migreeni „tavalistest“ peavaludest, miks tuleks peavaludega arsti poole pöörduda ning millised ohud varitsevad käsimüügi valuvaigistite pikaajalisel tarbimisel.

Saame teada, mis asjad on prodroom, aura ja migreenipohmell, kuidas mõjutab saavutussurve peavalusid, miks on peavalude ennetamises oluline ka hea sotsiaalne tervis ning mida võiks tööandjad ära teha, et töötajate peavaluhoogude sagedust vähendada ning raskust leevendada.

Saatejuht on Tuuli Seinberg. Saade oli eetris tänavu märtsis.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun