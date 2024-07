Tagasi 11.07.24, 06:00 “Oleks õiglane, kui teised teaksid.” Töösturid hindavad Kirjaneni saladiile Riigikontrolli auditiga paljastunud Raul Kirjaneni salajased lepingud RMKga lõid soodsaid tingimusi Graanul Investi äri kasvamiseks ja laienemiseks. Äripäevaga vestelnud turuosalised on arvamusel, et riik peakski uusi tööstusinvesteeringuid toetama, küll aga jääb õhku küsimus, miks seda tehakse salaja.

Leping Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) oli trampliiniks Raul Kirjaneni äri arendamise juures. Pildil Osula Graanuli tehas, mis saladiiliga saadud puitu vajas.

Foto: Liis Treimann

Eelmisel neljapäeval avaldas riigikontroll auditi, kus on kirjas, et aastatel 2013 ja 2014 tegi Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) pelletitootja Graanul Investiga kaks konfidentsiaalset eelkokkulepet, mille sõlmimiseks ei olnud riigikontrolli hinnangul õiguslikku alust. Eelkokkulepped vormistati hiljem pikaajaliseks lepinguteks, mis tagasid Graanul Investile stabiilselt madala tooraine hinna viieks aastaks. Riigikontrolli arvates on siin nii korruptsiooni kui ka keelatud riigiabi risk.

