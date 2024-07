Tagasi 14.07.24, 11:02 Suur alkoholimüüja ostab kõik konkurendi kauplused Alkoholikaupluste kett Araxes teatas konkurentsiametile, et tahab osta Regalia Kaubanduse 12 alkoholikauplust.

1998. aastast tegutsev Regalia alkoholikaupluste kett otsustas oma poed ära müüa.

Foto: Andres Haabu

Regalia müüb kõik oma poed, kuna on otsustanud lõpetada alkohoolsete jookide jaemüügi, selgus konkurentsiameti teatest. Regalia Kaubanduse juht ja omanik Samvel Hovhannisjan ei tahtnud tehingut kommenteerida. Ta imestas lühikeseks jäänud telefonikõnes, et kust ajakirjanik tehingu kohta kuulis ja väitis, et ei tea ise selle kohta midagi.

