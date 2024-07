Tagasi 17.07.24, 16:14 Raadiohommikus: avavaade pangandusse, magus kinnisvara ja pension Neljapäeva hommikul räägime Coop Panga poolaasta tulemustest, kinnisvaraturust ja pensionisamba sissemaksetest.

Coop Pank avaldab neljapäeva hommikul poolaasta tulemused. Neid kommenteerib stuudios ettevõtte juht Margus Rink.

Foto: Liis Treimann

Stuudios on Coop Panga juht Margus Rink, kellelt palume numbritele värske kommentaari ning uurime, kuidas mõjutab panganduse tulevikku langev intressikeskkond. Samuti teeme juttu sellest, kas makromajanduslik keskkond on piisavalt tugev laenukahjumite reservide tagasipööramiseks ning kas koos kulude kokkuhoiuga on võimalik ikkagi eelmiste aastate tulemusi ületada ka siis, kui euribor kukub.

Räägime ka sellest, kas laenuraha odavnemine toob lisahapniku kinnisvaraturule, ning arutleme, millistesse piirkondadesse Tallinnas tasub praegu investeerida. Kinnisvarasektoris toimuvat tuleb kommenteerima investor ja koolitaja Tõnu Toompark.

Uuest aastast on teise pensionisambasse võimalik teha tänasega võrreldes kolm korda suuremaid omapoolseid sissemakseid. Kas sissemaksete suurendamine on mõistlik olukorras, kus turud on tipus, või tuleks oodata korrektsiooni, arutleme Tuleva operatsioonide juhi Sten Andreas Ehrlichiga. Teeme juttu ka sellest, kuidas võiks Trumpi üha kindlamaks muutuv tagasivalimine mõjutada rahvusvahelisi finantsturge ning roheinvesteeringuid.

Raadiohommikut veavad Indrek Mäe ja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Luubi all”. Uuriva ajakirjanduse saates võtame vaatluse alla skandaalse, õhulossiks osutunud investeerimisettevõtte Cresco saaga. Samuti analüüsime, kas ja kuidas töötavad süsinikukrediidid ning miks tahavad paljud meie lugude antikangelased, et nende nimi lugudest kustutataks. Kas ja kelle suhtes on see õiglane, kuulete saatest. Saates arutlevad ajakirjanikud Kristel Härma, Marge Ugezene ja Pille Ivask.

12.00–13.00 “Digitark äri”. Saates arutavad raamatupidamisbüroode juhid ja valdkonna arvamusliidrid e-arvete kohustuslikuks muutmise teemal. Saade on salvestatud konverentsil „Mis muutub raamatupidaja töös 2024?”

Uurime, millise kivi all on vähk peidus, et ettevõtted vabatahtlikult e-arveid kasutusele ei võta ning kas ja kuidas on mõistlik e-arved kohustuslikuks muuta.

Vestlusringis osalevad Askendo raamatupidamisbüroo juht Imre Pralla, raamatupidamisbüroo Grow tegevjuht ja partner Ulvi Tallo, finantsprotsesside digiteerimise entusiast Grete Michelson ning Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian. Arutelu juhib koolitaja ja mälutreener Tauri Tallermaa. Saade oli eetris tänavu aprillis.

13.00-14.00 “Õppetund”. Südasuvises saates analüüsime Eesti hariduskorralduse võlu ja valupunkte ning arutame, mis võiks olla paremini, et saavutada ühiskondlik ja majanduslik edu.

Saatekülalisteks on enam kui 10 aastat haridusuuringutega tegelenud eksperdid ja raamatu „Kas Eesti PISA on viltu?“ autorid: riigiteadlane ja Tallinna Ülikool avaliku poliitika dotsent Triin Lauri, haridusökonomist ja EBSi majandusprofessor Kaire Põder ning andmeteadlane ja EBSi vanemteadur Andre Veski. Saatejuht on Katre Savi.

15.00–16.00 “Teabevara tund”. Räägime ajutise iseloomuga töösuhetest ja sealhulgas alaealiste töötamisest. Saatest selgub, mis kujul ja mis laadi tööleping sõlmida, mida panna tähele nii tööandja kui töövõtjana. Juttu tuleb ka piirangutest, mida kindlasti silmas pidada.

Stuudios on advokaadibüroo KPMG LAW vandeadvokaat ja töösuhete teabevara peatoimetaja Kaia Kuusler, küsib teabevara juht Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

