Tagasi 28.07.24, 18:00 Esmaspäeva hommikul: EIS kärbete ootuses, Lottemaa äri ja pangajutud Maksud muudkui tõusevad, kuidas ergutada majandust ja tugevdada Eesti ettevõtete konkurentsivõimet? Arutame esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Hommikuprogrammis on külas EIS-i juht Kati Kusmin. Foto: Andras Kralla

Ajame juttu EIS-i juhi Kati Kusminiga ja uurime temalt, kuidas puudutavad valitsuse plaanitavad kärped EISi, mida soovitab tema teha Eesti majanduse kasvatamiseks ja millised eksporditurud on fookuses 2025. aastal.

Eesti tarbijate ebakindlus on jätkuvalt suur. Kuidas mõjutab selline ebakindel olukord Eesti inimeste finantskäitumist, millised finantstooted on praegu populaarsed ja kuidas suurpank kasutab oma töös tehisaru? Nendele küsimustele otsime vastust koos SEB Panga turundusjuhi Silver Vohuga.

Lottemaa juhi Margit Tooduga räägime sellest, miks Eestis puhkuse veetmine nii kalliks on muutunud, kui palju külastavad Lottemaad Läti turistid ja milline on puhkajate tarbijakäitumine käesoleval suvel.

Hommikprogrammi viivad läbi saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10:00-11:00 “Kuum tool”. Seekordseks külaliseks on 20aastane ettevõtja Robin Pass, kes on juhtinud oma loovagentuuri Social Buzz üle kahe aasta. Agentuur pakub teistele ettevõtetele reklaami ja turundust ning seda eelkõige TikTokis. Eesti üks parimaid TikToki asjatundjaid räägib ettevõtte ja inimeste juhtimisest, poliitikast, majandusest ja muidugi TikTokist. Saatejuht on Stiine Reintam.

12:00-13:00 “Pwc juhtimistase”. Saates tuleb jutuks, miks võtmetähtsusega ametikohti võiks komplekteerida uutel alustel ja lähtuda sellest milliseid hoiakuid inimene ise evib. Ka räägib PwC ESG teenuste valdkonna juht Merili Vares, millised nõuded tulevad just aruandluse direktiivist ja standarditest.

13.00-14.00 “Äri ja tehnoloogia”. Saates "Äri ja tehnoloogia" räägime IKT-regulatsioonide mõjust ettevõtetele. Üks peamine märksõna on Eesti uus infoturbestandard, tuntud ka lühendi E-ITS järgi.

Selle kohustuslaste hulka kuulub väga erineva suuruse ja erineva IT-kasutusega organisatsioone. Ühtlasi on nad oma tehnilised lahendused üles ehitanud eri aegadel ja eri viisil. Ka nende IT-vajadused on tegelikult üsna erinevad. Kuidas neis tingimustes standardit üldse rakendada? Kellele on see kohustuslik ning millal on infoturbestandardit mõistlik rakendada vabatahtlikult? Saadet juhib Indrek Kald.

Eetris on kuuenda mai kordussaade.

15:00-16:00 “Lavajutud”. Saates kuulete esmalt Martti Talgret rääkimas sellest, kuidas ehitada kriisikindlat ettevõtet. Talgre rääkis põhjalikult riskide võtmise filosoofiast ja sellest, kuidas konfliktid võivad ettevõtet edasi kanda.

Saate teises pooles on võimalus kuulata Kaarel Kotkast, kes räägib, kuidas keerulistel aegadel julgelt otsustada ja juhtida. Ettekanded on salvestatud tänavu mais toimunud Pärnu Juhtimiskonverentsil. Ettekandeid modereerivad Jana Palm ja Meelis Mandel. Saatejuht on Joonas-Hendrik Mägi

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiad siit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun