Valge Maja allikas kinnitas CNNile, et Venemaa ja lääneriigid on vangide vahetamises kokku leppinud. Vabastatavate vangide seas on meedia teatel opositsioonipoliitikud Vladimir Kara-Murza ja Ilja Jašin ning Wall Street Journali ajakirjanik Evan Gershkovitch.