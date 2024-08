Tagasi 07.08.24, 17:34 Raadiohommikus: avaldame tõe ehituse ja majutuse kohta Äripäeva raadio neljapäevane hommikuprogramm käib läbi ehitussektori ja majutusasutuste.

Neljapäeval tuleb raadiohommikus juttu ehitusfirmade majandustulemustest. Foto: Andras Kralla

Neljapäeva hommikul avaldavad enda vahearuande Tallinna börsil noteeritud ehituskontsernid Merko ja Nordecon. Nii Merko juht Ivo Volkov kui ka Nordeconi juht Maret Tambek avavad, mis peitub numbrite taga.

Samuti selgub majutusasutuste statistika juuni kohta. Riigi ametlikke numbreid aitab lahti mõtestada Eesti Restoranide ja Hotellide Liidu juhatuse esimees ning Tallinnas asuvate Radisson Collectioni ja Palace Hotelli juht ja osanik Ain Käpp. Temalt uurime ka, kuidas on siinsed majutajad meelitanud turiste juulis ja mis ootab ees augustis.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Joonas-Hendrik Mägi.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Saates räägib ettevõtte senisest digiteekonnast ja arengutest, mis veel ees ootavad, rõduklaase -ja piirdeid tootva Malmerk Klaasiumi tegevjuht Henry Ristimägi. Firma võitis tänavuse digitaliseerimise meistriklassi.

Saate fookuses ongi digitraliseerimine, muutuste juhtimine ja meeskonna kaasamine. Ka uurime, kuidas plaanib ettevõte aastaks 2028 kasvada kaks korda suuremaks. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00-14.00 “Ruutmeetrite taga”. Saates kuuleme mai lõpus toimunud kinnisvaraarenduse konverentsil kõlanud Swedbanki kinnisvara ja ehituse osakonna juhi Ero Viiki ettekannet, mis keskendus kinnisvaraturu olukorra analüüsile.

Ettekande pealkiri oli „Vinduv majandus ja tukkuv kinnisvaraturg - mida oodata järgmisena?“ ning selle käigus rääkis Viik pankade riskipoliitikast, kinnisvarasektori laenuvõimest, kinnisvara taskukohasusest ning esitas ka oma tulevikuprognoosi.

Konverentsi moderaator oli Lauri Leet.

15.00-16.00 “Kultuur veab majandust”*. Aasta alguses eetris olnud saates räägivad Eesti Filharmoonia kammerkoori tegevjuht Esper Linnamägi ja ettevõtte Nordnet juht Madis Laansalu maksuküngastest kultuuritoetamises.

Linnamägi ja Laansalu on maksusüsteemi pärssivat mõju kultuuritoetamisele omal nahal tundnud ning ühiselt leitakse, et Eesti maksusüsteem ei soodusta kultuuri toetamist. Laansalu toob välja, et kultuuritoetust maksustatakse ettevõtja jaoks samaväärselt kui töötajale palga maksmist.

Kuigi maksusoodustustest on poliitsfäärides pikalt arutatud ning sellega seonduvaid eesmärke on sõnastatud ka kultuuri arengukavas, siis pole poliitikas senini tegudeni jõutud.

Saates räägitakse veel sellest, miks peaks kultuuri toetama ka paadunud kapitalist ja kuidas on koorilaul panustanud ettevõte Nordneti arengusse. Saatejuht on Eget Velleste.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Otselingi kuulamiseks leiab siit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun