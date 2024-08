Tagasi 14.08.24, 17:38 Aidu tuulikud said püsti viimase hetke üllatusinvestoriga Aidu tuulepargi valmimisel sai lõpuks otsustavaks ausõna peale antud 100miljonine rahasüst. "See oli käepigistusega sõlmitud diil, advokaadid tulid hiljem."

Vennad Sõnajalad vastavatud Aidu tuulepargis. Foto: Andras Kralla

Pea 13 aastat vedasid vennad Sõnajalad riigiasutuste ja kaitseministeeriumiga vägikaigast, et Aidu tuulepark püsti saada. Kord mõtlesid Sõnajalad püstitada suuremaid tuulikuid kui lubatud, siis jäi kogu projekt kaitseväe radarile pinnuks silma. 13 aastat detailplaneeringust, 10 aastat esimesest ehitusloast, loetleb Oleg Sõnajalg, kelle sõnul tuli muutus alles siis, kui Hanno Pevkurist sai kaitseminister.

Sõnajalg on tuulepargi pärast lausa ülevoolavalt õnnelik ja Pevkurile tänulik. Sama ülevoolav ja aplombiga on kogu tuulepargi avamisüritus augustist kuumaval kunagisel kaevandusalal. Külalised tulevad kopteritega, kõigile fotograafidele on lubatud õhulendu ja pildistamisvõimalust ülalt. Ainult Oleg Gross, Lääne-Virumaa jaekaubanduse kuningas kirub, et ta laenas kopterit ja ei tea, kas kannatab päris lõbusõitu teha.

Külla on kutsutud ministrid ja pargi rajamises osalenud ettevõtted, kogu meedia, ühtlasi lähikülade elanikud. Nii mõnigi asjataja tundub olevat lihtsalt seeneline, kes kukeseente asemel on komistanud kohvile ja koogile. Laulab Ivo Linna, lähikülade või külaliste lastele on püsti pandud meeletu loss-batuut. Oleg Sõnajalg kingib oma pruudile otse laval sületäie tumepunaseid roose. Ja on kohutavalt palav, isegi tuulikud ei viitsi ringi käia, Iff pühib kahe loo vahel telgi taga varjualuses higi.

On, mida tähistada: 17 tuulikut koguvõimsusega 75 megavatti on püsti, pargile kulunud 110 miljonist eurost saadi Swedbanki ja Saksa NORD/LB pangaga refinantseeritud 87 miljonit eurot. Aga see kõik võinuks jäänud ka olemata.

