Tagasi 14.08.24, 14:23 Uue tuulepargi rajaja imestab, kui kiirelt kõik püsti sai, ja kirub ametnikke Nüüd lõpuks avati viis aastat tagasi valmima pidanud Aidu tuulepark, mis vahepeal mitmeks aastaks ehituse peatas ja vaidlustesse takerdus.

Aidu Wind Park OÜ tegevjuht Oleg Sõnajalg ja saatejuht Mart Valner. Foto: Andres Laanem

Aidu tuulepargi ehituskiirus on Guinessi rekordi vääriline, sest lõplik otsus tuulepark rajada tuli veebruaris 2023 ja kaksteist esimest tuulikut olid püsti juba eelmise aasta lõpuks, rääkis Aidu Wind Parki tegevjuht Oleg Sõnajalg saates “Energiatund”.

"Me teame, et tuuleenergeetikas võtavad sellised protsessid aega aastaid. See on ime," sõnas Sõnajalg. "Kui me rääkisime ühe koostööpartneriga, et meil oleks vaja sügiseks kõik teed, kraanaplatsid ja kaablid paigaldada, siis see pilk, millega ta mind vaatas, ütles rohkem kui tuhat sõna," lisas ta.

Sõnajalg rääkis saates ka tagasilöökidest. “Võimalus ehitust jätkata tekkis, kui selgus, et ikkagi ei ole mehed maalt, kes läksid karjääri ja hakkasid ehitama ilma loata, nagu mõned riigiametnikud seda kultuveerisid. Selgus, et on olemas nii ehitusload kui vajalikud kooskõlastused. Tegemist oli kolme ametniku pahatahtlikkusega,” selgitas ta, miks projekt vahepeal seisis.

Kümnendi kestnud protsessist ja protsessimisest, tuuleenergia tulevikust ja suurprojektide rahastamisest saab täpsemalt kuulda juba “Energiatunni” saatest. Saadet juhib Mart Valner.

