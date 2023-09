Oleg Sõnajalg: tuulepargid Läänemeres oleks nagu varba otsa südame siirdamine

Võib-olla on Läänemerre rajatavad meretuulepargid ühel päeval paratamatus, aga täna on Eestis olemas alternatiiv, selgitab Aidu tuuleparki rajav ettevõtja Oleg Sõnajalg. Foto: LIIS TREIMANN

Meretuuleparkide tulemine on saanud Eestis nii ootuspäraseks, et keegi enam isegi ei mõtle, kas mõni miljard pole mitte tähelepanuta jäänud, kirjutab Aidu tuuleparki rajav ettevõtja Oleg Sõnajalg.

Kommunaalpoliitik Märt Sults on ajanud enam kui 15 aastat ulmelist juttu sellest, kuidas Tallinna lahte tuleks ehitada nn kasiinosaared. Poole miljardi eest pidavat mereveest kerkima kolm tehissaart hotellide ja kasiinodega. Enam kui 15 aastat on selle idee üle ka nalja visatud, sest Tallinnas on kuiva maad küll ja rohkem, kuhu hotelle ja kasiinosid ehitada.