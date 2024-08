Tagasi 14.08.24, 13:57 Saksamaa palub Poolal vahistada Nord Streami asjas Ukraina sukelduja Saksamaa palus Poolal kinni pidada ukrainlasest sukeldumisinstruktor, kes väidetavalt kuulus kaks aastat tagasi Nord Streami gaasitorud õhku lasknud meeskonda, vahendab Reuters Saksa meedias täna avaldatud teateid.

Aasta on 2009 ja Nord Streami gaasitoru alles ootab vettelaskmist Rootsis Karlskronas. Foto: Kadri Bank

Poola ametiasutused kinnitavad, et riik sai Saksamaalt vahistamismääruse Ukraina kodaniku “Volodymyr Z” kohta, teatas uudisteagentuur STT. Vahistamismäärus on seotud kahtlustega, et see isik on seotud Nord Streami gaasijuhtme õhkimisega 2022. aasta septembris.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun