Tagasi 15.08.24, 10:01 Planet42 asutaja idufirma äririskidest: tekkis oht, et raha saab otsa Viimastel kuudel kiiresti suurenenud rendilepingute ennetähtaegne ülesütlemine, volatiilne valuutakurss ja tagastatud autode remondikulude suurenemine – Lõuna-Aafrikas tegutseva Planet42 asutaja Eerik Oja avas Äripäevale firma äritegevuse halvenemise põhjuseid.

Ebakindlust on lisanud ka Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud parlamendivalimised, tõdes Eerik Oja. Foto: Raul Mee

Oja sõnul on oluline rõhutada, et “Planet42 Grupp ei ole rahalisi vahendeid ammendanud”, küll aga näitasid prognoosid, et praeguste trendide jätkumisel on see oht olemas.

