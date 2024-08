Tagasi 18.08.24, 10:37 Eesti suurtööstuse juht: Rootsi turg annab vastuolulisi signaale Rootsi turult tulevad tõepoolest mõneti vastuolulised signaalid, aga samas kust neid praegu ei tuleks, rääkis tööstuse Hanza Mechanicsi Balti klastri juht Liivar Kongi Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Taastumist Rootsi turul ta veel enne aasta lõppu ei näe.

Masina- ja metallitööstuse Hanza Mechanicsi Balti klastri juht Liivar Kongi. Foto: Andras Kralla

Lisaks Rootsis toimuvale rääkis Kong ka Eesti majanduskeskkonnast ja sellest, mida ootavad nad valitsuselt. “Kõige olulisem on see, et me suudaksime oma tööstuse konkurentsivõimet tõsta, seejuures ka tööjõuoskusi ja üldiselt tootmisvõimekusi arendada,” rääkis ta.

