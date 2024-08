Tagasi 13.08.24, 10:19 Tööstusjuht loodab, et kasumimaks jääb püsima Metallitööstuse Hanza Mechanicsi Balti klastri juht Liivar Kongi loodab, et plaanitav ettevõtete kasumimaks ja ka teised maksumuudatused ei oleks ajutised, vaid jääksid pikemaks ajaks püsima, sest iga maksumuudatus tekitab ebakindlust.

Metallitööstuse Hanza Mechanicsi Balti klastri juht Liivar Kongi Narva tehases. Foto: Andras Kralla

“Ma pooldan seda mõtet, et maksudega ei mängita. Kui me mingisugused maksud kehtestame, siis me võiks need määrad nii luua, et need jääksid aastateks, mitte et me räägime igas valimistsüklis uuesti mingisugustest määradest,” arvab Kongi.

Lisaks maksuteemale arutles Kongi Äripäeva hommikuprogrammis majanduse olukorra ja väljavaadete üle Rootsis ning rääkis, kuidas on Hanza Mechanics suutnud keerulise majanduskeskkonna kiuste edasi investeerida ja ka müüginumbreid kasvatada. Samuti avaldas Kongi oma ootused uuele tööstusministrile ja valitsusele ja pakkus lahendusi, kuidas Eestisse suuri investeeringuid meelitada.

Küsis Mai Kroonmäe.

