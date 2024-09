Tagasi 03.09.24, 06:00 Kaitse­töösturid usuvad, et käive läheb lendu Aastal 2030 võiks meie kaitsetööstuse käive olla miljard eurot. Veel äsja oli kaitsetööstus võrreldav tubaka või hasartmängudega – investeeringuid leida polnud lihtne. Nüüd aga räägitakse Eestist kui võimalikust kaitsetehnoloogia Silicon Valleyst.

Kaitsetööstuse liidu nõukogu esimees Taavi Veskimägi usub, et sektori käive võiks kõvasti kasvada. Foto: Raul Mee

Ühelt poolt kannustaks seda haru siin arendada lihtsalt tahe agressorriigi kõrval ellu jääda. Teiselt poolt näevad kaitsetöösturid, et meil on võimekust selles valdkonnas korralikult kasu lõigata. Kuid nagu Eestile juba muudeski sektorites selgeks on saanud: meie edu võti on tarkvaraarenduses ja tehnoloogia efektiivsemaks muutmises, mitte (raske)tehnika tootmises.

