Tagasi 03.09.24, 12:58 Verston ehitab veel 88 miljoni eest Rail Balticut Rail Baltic Estonia sõlmis täna ettevõtetega Verston ja Järelpinge Inseneribüroo 87,8 miljoni eurosuuruse lepingu, millega nad rajavad 17,2 km pikkuse Rail Baltica põhitrassilõigu Rapla ja Kehtna vallas.

Verstoni juht Veiko Veskimäe ja Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets kirjutavad allkirju lepingule. Foto: Rail Baltic Estonia

Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets ütles teate vahendusel, et täna sõlmitud lepinguga on jõutud veerandini raudtee Eesti osa põhitrassist. „Ühtlasi on tegu ka seni kõige pikema lõiguga, mille osas oleme lepinguni jõudnud,“ lisas ta. Salomets lubas ühtlasi, et juba lähiajal jõutakse järgmiste lepingute sõlmimiseni.

