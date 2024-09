Reformierakondlasest ärimehe kinnisvarafirma läks pankrotti

Tüliõunaks on Tammlaane detailplaneering , mis on Viimsis juba aastaid paksu pahandust tekitanud. Kinnisvaraärimees ja endine Viimsi valla poliitik Märt Vooglaid hakkas Randvere külla rajama eramajadest koosnevat kinnisvaraarendust, kuid kohalik kogukond võitles kohtus sellele vastu, tuues põhjenduseks, et arendus on vastuolus rohekoridori nõuetega. Kui kaks kohtuastet leidis, et detailplaneeringus suuri vigu pole ja andis õiguse Vooglaiule, siis riigikohus jõudis vastupidisele arvamusele. Seega tühistas riigikohus valla otsuse, millega detailplaneeringule anti kunagi roheline tuli.