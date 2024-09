Vendelin soovib edaspidi oma ärilisi huvisid laiendada kinnisvarasektoris ning seega on otsustanud astuda välja osanikeringist, vahendas Postimees . Ivar Vendelin ütles Äripäevale, et praegu on soodsaid võimalusi kinnisvaraobjektide ostmiseks, kuna välisinvesteeringud on Balti regioonist praktiliselt lahkunud.