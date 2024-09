Tagasi 17.09.24, 17:59 Lõpuks allkiri all. Puitmajatootjad saavad tööd Allkirja sai määrus, mida suurtes raskustes puitmajatootjad on rohkem kui aasta aega kannatamatult oodanud. Kliimaministeeriumi asekantsleri hinnangul oli hilinemine põhjendatud.

Kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo. Foto: Andras Kralla

“Me oleme kõvasti tööd teinud, et see meede lahti saada,” ütles kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo. “Läbi on käidud iga punkt ja koma.”

