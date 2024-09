Tagasi 19.09.24, 17:41 Raadiohommikus: üllatust pakkuv juhivahetus mõjukas organisatsioonis Reedeses hommikuprogrammis räägime tööandjate keskliidu juhivahetusest, haiglaapteekide ravimite sisseveo segadusest, füüsiliste dokumentide kadumisest ning tuntud sadama saagast.

Hommikuprogrammi tuleb külla terviseminister Riina Sikkut. Foto: Andras Kralla

Nendel teemadel tulevad Äripäeva raadio stuudiosse arutlema tööandjate keskliidu tulevane juht Hando Sutter, terviseminister Riina Sikkut, IT-firma Cybernetica juht Oliver Väärtnõu ning Äripäeva ajakirjanik Polina Volkova.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Stiine Reintam.

Otseligi kuulamiseks leiab siit

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas arvamussaates läheb põhiaur valitsuse maksukokkuleppe analüüsimisele. Arutame, kes on selle võitjad ja kaotajad. Juttu tuleb ka hoogsalt võrsuvast kaitsetööstusest, kuhu kipuvad kogunema riigi julgeoleku esimese ešeloni staarid. Samuti lahkame piiparite müsteeriumi.

Olulisema lõppevast nädalast võtavad kokku ajakirjanikud Mari Mets, Kristjan Pruul ja Pille Ivask.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Külas on sel aastal esimest korda Gaselli TOPi jõudnud Põhjala Tap Roomi ja Põhja Konna juht Ardo Uudmäe. Lisaks juhib Uudmäe restorani emaettevõtet Põhjala Pruulikoda, mis on Eesti suurim käsitööõlle tootja.

Saates räägime restorani kiirest kasvust majanduskeskkonna hoopide kiuste, tulevikuplaanidest ja käsitööõlle kultuuri edendamisest. Lisaks tuleb juttu pruulikoja rollist restoraniäri arengus, ekspordist ja sellest, kas ja kuidas saaks kodumaine alkohol olla Eesti majanduse elavdaja.

Saadet juhib Julia Laidvee.

15.00–16.00 “Terviseuudised”. Seekordses saates käsitleme laste vaimset tervist. Viimastel aastatel on järjest enam selgeks saanud, et vaimse tervise probleemid ei ole vaid täiskasvanute maailm. Ka lapsed ja noored saavad osa meie pingelisest elust ja peavad sellega kuidagi toime tulema. Vahel läheb olukord laste jaoks aga sedavõrd keeruliseks, et nad vajavad spetsialistide abi ja vahel ka haiglaravi.

Laste vaimsest tervisest räägivad Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja psühhiaater Anne Kleinberg ja sama keskuse noorukite osakonna juhataja psühhiaater Ere Vasli. Saadet juhib Violetta Riidas.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Ettevõtja sooviks tõsta veel hinda, aga tarbija seda enam vastu ei võta. Veelgi enam, ta tellib oma kauba hoopis välismaalt. Eesti Panga president Madis Müller andis Äriplaani konverentsil mõista, et just häid signaale see konflikt ei anna. Saade uurib, milline tarbijakäitumine lähematel aastatel päriselt on ja mida tähendab see majandusele, millest poole just sedasorti tegevus moodustab. E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät selgitab.

Saates tuleb ka juttu Iisraeli välisluureagentuuri Mossad uskumatust operatsioonist, mis on pannud Liibanonis plahvatama tuhandeid Hezbollah’ funktsionääride telefone, piipareid ja kõikvõimalikku muud elektroonikat. Niisamuti vaatame motomeeste hooajalõpu eel otsa traagilisele aastale kaherattaliste seljas — miks saab inimesi tarbetult surma ja millist rolli mängivad selles linnaruum ja liikluskultuur. Saadet juhib Indrek Lepik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

