Tagasi 28.09.24, 12:00 Pankrotti vajunud makseäpi looja siunas investoreid ja alustas juba uue äriga Läinud nädalal pankrotistunud tuntud makseäpi Kevin looja teatas sotsiaalmeedias, et on pannud püsti uue äri, sest Keviniga ei õnnestunud jõuda soovitud tulemuseni, vahendab Leedu väljaanne Verslo Zinios.

Leedu idufirma Kevin asutajad Pavelas Sokolovas ja Tadas Tamosiunas. Foto: Judita Grigelytė / Verslo žinios

Nimelt teatas Kevini üks loojaid Pavel Sokolov neljapäeval LinkedInis oma uuest projektist nimega OpenNFC Network. “Pärast suuri pingutusi ei õnnestunud Kevinil saavutada olemasolevate investoritega ihaldatud tulemust, sest puudus vajalik julgus ja toetus investorite poolt,” teatas Sokolov. Ta lisas, et see aga ei tähenda sugugi, et tema visioon võidelda gigantide vastu oleks kuhugi kadunud. Tema sõnutsi alustab verivärske OpenNFC Network veelgi tugevamate partneritega. Viimaste nimesid ta ei avalikustanud.

