Tagasi 07.10.24, 14:37 Sajad Soomes kriminaalsüüdistuse saanud ajavad äri Eestis Üle 900 Soomes raske kuriteo süüdistuse saanud inimest ajab äri Tallinnas või mujal Eestis, selgitas välja Soome ringhäälingu Yle uuriv toimetus.

Sajad Soomes kriminaalsüüdistuse saanud ajavad äri Eestis Foto: Andras Kralla

Yle teatel on Eesti ettevõtete omanikest või juhtidest 930 sellised, kes on saanud Soomes süüdistuse raskes kuriteos, neist 476 on Soome kodanikud, Eesti kodanikke on teist sama palju. Ligi pooled neist on süüdistatud majanduskuriteos.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun