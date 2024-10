Tagasi 09.10.24, 12:13 Kuidas juhtida projekte, tiime ja ressursse tulemuslikult? Juhid seisavad sageli silmitsi konkreetsete väljakutsetega, mis mõjutavad ettevõtte efektiivsust ja konkurentsivõimet. Õigeid teadmisi ja tööriistu rakendades saadakse nendest väljakutsetest edukalt üle ning saavutatakse ettevõtte jaoks pikaajalisi ja kestlikke tulemusi. Allolevad koolitused annavad praktilisi lahendusi, et paremini juhtida ja arendada oma tiime, ressursse ning protsesse.

Kuidas juhtida projekte, tiime ja ressursse tulemuslikult?

Kuidas juhtida projekte tulemuslikult ja õigeaegselt?

Paljud projektijuhid seisavad silmitsi väljakutsega, kuidas hoida projekti õigel kursil ja saavutada soovitud tulemused. Koolitus „Professionaalne projektijuhtimine“ varustab vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad parandada projektijuhtimise oskusi. Õpi praktilisi meetodeid ja tõhusaid tehnikaid, mis aitavad projekte paremini planeerida, ellu viia ning juhtida tiime efektiivselt. Need oskused tagavad süsteemse arusaama projekti tulemuste kindlustamisest õigeaegselt ja eelarve piires.

Koolitaja: Tiit Valm. Järgmine koolitus toimub 18.-19. november. Tutvu koolitusega Professionaalne projektijuhtimine >

Kuidas tagada kestlikkuse aruandluse vastavus ja tõhusus?

Tänapäeva regulatiivne keskkond esitab ettevõtetele üha suuremaid nõudeid kestlikkuse ja läbipaistvuse osas. Koolitus "CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine" varustab sind vajalike teadmiste ja praktiliste tööriistadega, et rakendada Euroopa Liidu kestlikkuse aruandluse direktiivi nõudeid oma ettevõttes. Õpi, kuidas koostada aruandeid, mis vastavad regulatsioonidele ja toetavad ettevõtte jätkusuutlikkuse strateegiat. Koolitusel õpitud teadmised tagavad vastavuse uutele nõuetele ja loovad usaldusväärse maine.

Koolitajad: Merili Vares ja Katre Kluust. Koolitus toimub 21. november. Tutvu koolitusega CSRD aruandluse mõistmine ja täitmine >

Kuidas parandada oma finantsjuhtimise oskusi?

Edukas juhtimine eeldab teadlikke ja strateegilisi finantsotsuseid, mis aitavad ettevõttel kasvada ja püsida konkurentsis. Koolitus „Finantsteadmiste kool juhtidele“ annab vajalikke tööriistu, et paremini mõista ja juhtida ettevõtte finantsolukorda. Õpi analüüsima finantsaruandeid ja kasutama neid tulemuslikkuse hindamiseks ning tuleviku planeerimiseks. Need oskused tagavad ettevõtte pikaajalise kasvu ja stabiilsuse, pakkudes tugeva finantsbaasi edasiseks arenguks. Koolitusel arendad oma juhtimisvõimekust ja finantsilist otsustusvõimet.

Koolitaja: Margus Tinits. Viiepäevane koolitus algab 27. novembril ja kestab kuni 6. veebruarini. Tutvu koolitusega Finantsteadmiste kool juhtidele >

Kuidas juhtida talente ja arendada nende potentsiaali?

Talentide hoidmine ja arendamine on iga ettevõtte edu võti. Koolitus „Kuidas juhtida talente?“ annab sulle põhjaliku ülevaate, kuidas tuvastada, arendada ja motiveerida oma meeskonna talente, et maksimeerida nende potentsiaali. Saa praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mis aitavad luua keskkonda, kus talendid saavad õitseda, panustades nii ettevõtte kasvu ja innovatsiooni. Koolitusel õpid, kuidas toetada töötajate professionaalset arengut ja luua neile karjäärivõimalusi, mis aitavad hoida kõrget motivatsiooni ja lojaalsust.

Koolitajad: Tiiu Allikvee ja Piret Jamnes. Järgmine koolitus toimub 22. novembril ja 9. detsembril. Tutvu koolitusega Kuidas juhtida talente? >

Kuidas kasutada tehisintellekti strateegiliselt juhtimises ja äris?

Ettevõtted, kes suudavad tehisintellekti tõhusalt rakendada, saavutavad paremaid tulemusi kiiremini ja suurendavad oma konkurentsivõimet turul. Koolitus „Tehisintellekti meistriklass juhtidele“ varustab sind vajalike teadmiste ja praktiliste tööriistadega, et AI võimalusi oma ettevõtte arengus tõhusalt ära kasutada. Õpi, kuidas AI-d rakendada strateegiliste otsuste tegemisel, töövoogude automatiseerimisel ja innovatsiooni edendamisel. Koolitus aitab mõista, millised AI lahendused toetavad sinu ärieesmärke, kuidas neid juurutada ja millised riskid ning eetilised küsimused võivad kaasneda. Need oskused aitavad juhil käia ajaga kaasas, et optimeerida protsesse ja suurendada ettevõtte tulemuslikkust.

Koolitaja: Priit Ilomets. Järgmine koolitus toimub 2. detsember. Tutvu koolitusega Tehisintellekti meistriklass juhtidele >

