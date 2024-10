Tagasi 13.10.24, 14:51 Raadiohommikus: edukad kaupmehed ja majanduse pikk plaan Esmaspäeval räägime raadiohommikus värske olümpiakomitee presidendiga, teeme juttu kaubandusest ja kaitsetööstusest ning ettevõtlusest Põlvamaal.

Sportlandi asutaja ja omaniku Are Altrajaga räägime, kas ja kuidas saavad Eesti kaupmehed kasvada ja mis annab talle põhjuse optimismiks. Foto: Raul Mee

Külla tuleb Eesti olümpiakomitee presidendiks valitud Kersti Kaljulaid.

Ajame ka juttu äsja Äripäeva kaubanduse TOPi võitnud ja droone müüva Merideini tegevjuhi Nemo Vunkiga. Räägime, kuidas ettevõte plaanib edaspidi kasvada ja mida arvab edukas ettevõtja Eesti majanduskliimast.

Kuulame intervjuud ka teise eduka kaupmehe, Sportlandi asutaja ja omaniku Are Altrajaga. Arutame, kas ja kuidas Eesti kaupmehed saavad kasvada ja mis annab põhjust optimismiks.

Vestleme kaitsetööstuse valdkonnas tegutseva ettevõtja Taavi Veskimägiga Eesti majanduse arengu suurest plaanist ja kaitsetööstuse osast selles plaanis.

Samuti ajame juttu Äripäeva Põlvamaa TOPi võitnud Eesti Muna tegevjuhi Ats Albertiga.

Raadiohommiku toovad kuulajani saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetajana Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

9.50–10.00 “Obskuurne majandus”. Kuu peale oli tarvis oma kellaaega ja teadlased tegid selle. Aina enam riike ja eraettevõtteid tahab taas kuu peale minna, aga sellise tiheda liikluse jaoks on vaja paremat ühenduvust. Ja selle juures ka paremat ajaarvestust. Aga Kuu-pealne ajaarvestus ei ole mitte tähtis selleks, et teada, millal lõunat süüa, vaid millekski muuks. Saatejuht on Linda Eensaar.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Miks intressimäärade tõus lõi eestlasi valusamalt kui lätlasi ja leedukaid ning milliseid investeeringuid rohelaenudega finantseerida saab, sellest räägib saates SEB ettevõtete panganduse juht Peep Jalakas. Räägime laiemalt ka makromajandusest ja sellest, kuidas ESG kohustus mõjutab ettevõtete tegevust panga vaates.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Kuum tool”. Sideandmete massiline kogumine on ühelt poolt telekomettevõtetele seadusega ette nähtud kohustus, ent kõrgemate kohtuotsuste järgi hoopis inimõiguste rikkumine. Politsei ja prokuratuuri töös oluliseks tööriistaks olnud sideandmeid möödunud nädala otsusega kohtus edaspidi tõenditena ka ei kasutata.

Saates räägime sideandmete masskogumisest ja prokuratuuri otsusest loobuda nende kasutamisest tõenditena. Teemat avavad advokaat Silver Reinsaar ning vanemprokurör Kaido Tuulemäe.

Saatejuht on Eget Velleste.

13.00–14.00 “Tööstusuudised eetris”. Looduskosmeetika tootja Joik OÜ rajas möödunud aastal kahe miljoniga uue tehasehoone ja on nüüdseks pisut üle aasta uues hoones tegutsenud. Kuidas uus tehas on toimima hakanud ja miks otsustas ettevõte tootmishoone rentimise asemel kinnisvara omanikuks saada?

Saates on külas Joiki juht ja omanik Eva-Maria Õunapuu, kellega räägime nii investeeringutest, turuolukorrast ja konkurentsist, aga ka uue aasta väljavaadetest. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 “Lavajutud”. Mis on toonud 100 miljoni dollariga ettevõtte CrabCAD müünud firma kaasasutajale Hardi Meybaumile äris edu, milline on tema kogemus riskikapitalistina ja millest ta töös ja eraelus juhindub, see selgub saatest.

Ettekanne on salvestatud tänavu suvel toimunud investeerimisfestivalil. Modereerib Jana Palm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

