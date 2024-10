Raadiohommikus: kantsler kommenteerib süstlahanget

Äripäev kirjutas teisipäeval, et sotsiaalministeeriumi allasutuse Tervise Arengu Instituudi (TAI) suurtel süstlahangetel on kontrastset värvi kolvi nõue, mistõttu riisub juba aastaid hangetel koore ainult üks pakkuja – suurärimees Margus Linnamäe firma . Seepeale teatas TAI järgmisel päeval, et pikendab pakkumiste esitamise tähtaega ja loobub värviliste kolbide nõudmisest