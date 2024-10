Tagasi 15.10.24, 13:22 Ajakirjanik: ühte pakkujat soosivaid hankeid on turul veelgi Meditsiinihankeid, kus pakkujaid on vaid üks ning mille hankesumma on kõrgem, kui see konkurentsiolukorras oleks, on süsteemis veelgi, rääkis Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann.

Tervise Arengu Instituudi süstlad. Foto: Liis Treimann

Täna ilmus Äripäevas lugu, kuidas Tervise Arengu Instituut on korraldanud aastaid süstlahanget , millel on range nõue, et süstla kolb peab olema kontrastne. Sellel hankel osaleb ja seda on aastaid võitnud vaid üks ettevõte.

Ajakirjanikuga vestelnud tõdesid, et ebaausaid hankeid on meditsiinisüsteemis rohkem ning Tervise Arengu Instituudi süstlahange on väid üks näide. Brinkmannile rääkisid asjaga kursis olevad inimesed, et ühes hankes on ka 2 miljonit eurot rohkem makstud, sest ainus pakkuja saab seda teha.

Intervjueeris Martin Teder.

