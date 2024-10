Tagasi 16.10.24, 13:09 Bolti president uutest robotkulleritest: inimesed veel harjuvad nendega Tallinna tänavapildis võib peagi näha Bolti siltidega Starship Technolgiese roboteid. Bolti presidendi Jevgeni Kabanovi sõnul võib linnaelanike jaoks võtta robotitega harjumine veidi aega, sest neid hakkab ringi vurama tavalisest rohkem.

Starship Technologiese kaasasutaja ja tegevjuht Anti Heinla ning Bolti president Jevgeni Kabanov. Foto: Bolt

Robotitega ei tohiks juhtuda palju õnnetusi, sest need on tehtud linnaelanike ja liiklejate jaoks nähtavaks, kinnitas Kabanov Äripäeva raadiole. Õnnetusi võib küll juhtuda, kuid kogemus on näidanud, et vähe.

Kabanov tõdes, et ilmselt peavad robotkulleritega tänavapildis nii autojuhid kui jalakäijad veel harjuma. “Kindlasti, kui uus tehnoloogia tuleb, siis inimesed harjuvad mõnda aega,” ütles Bolti president.

Kabanov tegi juttu ka sellest, kus Bolti ja Starshipi robotid täpselt liiklema hakkavad, kui säästlikud need on võrreldes inimkulleritega, ning rääkis veel Bolt 6 tõuksidest.

Usutles Ireene Kilusk.

