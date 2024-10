Tagasi 23.10.24, 16:30 Keskpanga nõukogu liige: kärbe võib tulla ka suurem Oht, et inflatsioon langeb liiga kiiresti, on suur ning nõrkade majandusnäitajate jätkudes tuleb kaaluda ka 0,5% protsendi suuruseid kärpeid, leiab Euroopa Keskpanga nõukogu liikme Mario Centeno.

Portugali keskpanga president Mario Centeno. Foto: Zuma/Scanpix

Portugali keskpanga president Centeno on Euroopa Keskpanga nõukogus tuntud kui üks kõige suuremaid lõdvema rahapoliitika pooldajaid. Ta on praeguseks esimene, kes on öelnud, et võib vaja olla kaaluda suuremaid intressilangetusi.

