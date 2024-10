Tagasi PRO 31.10.24, 16:08 Käputäis valijaid võib määrata kogu USA saatuse Pennsylvania osariik, kust sai alguse kogu USA, otsustab, kellest saab järgmine president. Äripäev tuli kohapeale, et aimata, kuhu poole valik langeb.

Pennsylvanias on viimaste nädala jooksul korraldanud arvukalt kampaaniaüritusi nii Kamala Harris kui ka Donald Trump. Foto: AFP/Scanpix

Selle nädala briifing tuleb Ameerika Ühendriikide sünnilinnast Philadelphiast. Valimisteni on jäänud vähem kui nädal ning just siin Pennsylvania osariigis pannakse paika, kes alustab 6. novembrit USA järgmise presidendina. Seoses sellega ilmub “Globaalne briifing” erakorraliselt teisipäeva asemel just neljapäeval nii täna kui ka nädala pärast.

Enne Kesk-Läände saabumist olime koos fotograaf Andras Krallaga Californias, et saada aru vahest kõige olulisemast vastuolust USA ühiskonnas: kas Ühendriikide erakordne majandusedu on tulnud keskklassi hääbumise hinnaga. Rikkust on, aga suures pildis ikkagi vähestele. Inimesed San Franciscos nõnda usuvad , kuid Ränioru miljardäriklass ei näe linnades silmanähtavat kodutust ja narkomaaniat mitte sümptomi, vaid haigusena – ja see tuleb nende arvates politsei karmima käega läänerannikult välja ravida.

Mõistagi pole muu elu vahepeal seisma jäänud, mistõttu on selgi nädalal memo maailma olulisematest sündmustest omal kohal. Ent mõneti lihtsustades võib tõdeda: see, mida otsustavad ameeriklased järgmisel nädalal, paneb väga oluliselt paika ka selle, mis toimub ja hakkab alles toimuma igal pool mujal.

Loodusšokk Hispaanias. Valencias on saanud sadakond inimest surma pärast seda, kui ühe päevaga sadas maha aasta jagu vihma. Veemassiiv viis endaga kaasa hooneid ja sildu, autosid ja uppuvaid inimesi. Lisaks korvamatutele inimkannatustele sai üleujutuses rängalt pihta ka piirkonna põllumajandus. Valencia kasvatab pea kaks kolmandikku Hispaania tsitruselistest ja juba ütles Hispaania suurim põllumeeste ühendus, et kahju on suur.

