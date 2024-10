Tagasi 30.10.24, 08:31 Äripäev USAs: Trump läheb lappima kampaania tekitatud auku valijaskonnas Hiljutisel Donald Trumpi kampaaniaüritusel New Yorgis leidis aset intsident, mis sundis presidendikandidaadi minema Pennsylvania kaalukeeleosariiki suhteid lappima, ütles USAs viibiv Äripäeva välisuudiste toimetaja Indrek Lepik.

Taas USA presidendiks pürgiv Donald Trump pidi minema Pennsylvania kaalukeeleosariiki hiljutist kampaania äpardust siluma. Foto: Reuters/Scanpix

Lepik selgitas Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et Trumpi New Yorgi kampaania üritusel solvas laval käinud koomik Puerto Rico riiki ja sealsete juurtega inimesi, kes on aga oluline valijagrupp Pennsylvanias. Seetõttu pidi Trump võtma ette eraldi visiidi Pennsylvaniasse, et sealsete puertoricolastega suhteid siluda.

Lepiku sõnul kuulutavad Trump ja tema vastaskandidaat Kamala Harris iga päev välja uusi kampaaniaüritusi ning seis on endiselt 50 : 50. Tema sõnul on 5. novembril toimuvate valimiste tulemus sisuliselt prognoosimatu.

Indrek Lepikut intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.

Äripäev USAs: Trump peab lappima oma kampaania auku olulises valijaskonnas

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun