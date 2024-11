Tagasi 07.11.24, 15:07 Inflatsioon ei aeglustu tõenäoliselt järgmiselgi aastal “Kinnitage turvavööd – hinnaralli läheb rõõmsalt edasi.” Hinnad kerkisid oktoobris võrreldes aasta taguse ajaga 4,1 protsenti ja nii pankade ökonomistide kui ka ettevõtjate hinnangul on see Eesti majanduse jaoks jätkuvalt liiga suur hinnatõus.

Hinnaralli jätkub – järgmisel aastal lisanduv maksutõus hindu ei stabiliseeri. Foto: Imago/Scanpix

Näiteks rääkisid ehitusettevõtjad Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et selline inflatsioon on halb üllatus. “Majandustrendide signaalid on vastukäivad ja ettevaatavaid järeldusi on raske teha,” ütles Nordeconi juht Maret Tambek.

