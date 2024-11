Tagasi 09.11.24, 12:04 Nädala lood: 18 miljoni jagu LHVd vahetas omanikku, Jaak Roosaare seilab pankrotilaines Lõppeva nädala olulisemate sündmuste hulka jõudis kindlasti Donald Trumpi valimine USA presidendiks, aga ka Jaak Roosaare firmade ootus pankrotilaine ees, tippteadlasele pandud kahtlustus altkäemaksus ja LHVs märkimisväärse aktsiapaki liikumine.

Ühele Jaak Roosaare firmale on juba ajutine pankrotihaldur määratud Foto: Raul Mee

Tänavused USA presidendivalimised tõotasid esialgsete küsitluste järgi kujuneda tasavägiseks, sest erilist edumaad ei paistnud demokraat Kamala Harrisele ega vabariiklane Donald Trumpile. Äripäev kajastas valimispäeva sündmusi täpsemalt otseblogis , mis lõpuks näitas tulemustes selget ülekaalu Trumpile.

Eraldiseisvalt kajastasime aktsiaturgude sündmusi ka börsiblogis

Ligikaudu poolteist nädalat valimiskampaania lõpust USAs viibinud Äripäeva ajakirjanik Indrek Lepik selgitas pärast tulemuste selgumist lähemalt, miks Trump võitis ja mis saab edasi . “Trumpi võit polnud mitte juhus, vaid taaskordne kategooriline eitus senisele poliitilisele ja majanduslikule korrale,” märkis Lepik.

Suur hulk LHV aktsiaid sai uue omaniku

Sel nädalal märkasid paljud, et Heldur Meerits pidi 18 miljoni eest LHV aktsiaid ära andma . LHV Groupi nõukogu liikme ettevõte kandis varajagamise raames üle pooled ettevõtte omanduses olevad LHV Groupi aktsiad.

Tehingu väärtus oli sel hetkel LHV Groupi aktsiate hinnataseme juures ligi 18,4 miljonit eurot.

Vara üleandmise põhjus on mitu kohtuastet läbinud ja jõustunud riigikohtu otsus.

Jaak Roosaare firmasid ootab pankrotilaine

Investorid hoiavad endiselt hoolega silma peal ka Jaak Roosaarel. Raskustesse sattunud idufirmale Planet42 laene vahendanud Roosaare firmad peavad lähiajal otsustama, kas esitada enda saneerimis- või pankrotiavaldus

Roosaarel on kuus sündikaatlaene Planet42-le vahendanud ettevõtet, neist Miljardid ei millestki OÜ-le on kohus juba määranud ajutise pankrotihalduri.

Ülejäänud sündikaatlaenuettevõtete puhul peab juhatuse liige Roosaare lähiajal esitama arvatavasti pankrotiavaldused, kuna oktoobri lõpus valminud Inclusion OÜ saneerimiskavast on näha, et oma kohustusi võlausaldajate ees ei suudeta täies ulatuses täita. See omakorda tähendab, et ka Roosaare ettevõtted ei suuda võetud laene tagasi maksta.

Raha kadunud kui tina tuhka

Tartu Ülikooli endisel tippteadlasel, idufirmade aktiivsel nõustajal Gholamreza Anbarjafaril lasub kahtlus suures summas altkäemaksu küsimises, samuti on haihtunud ülikoolile mõeldud raha.

Kapolt kahtlustuse saanud AI-valdkonna spetsialist Anbarjafari on nõustanud väga tuntud tegijaid. Teiste seas riskikapitalifirmat Tera Ventures, näotuvastufirmat Veriff ja veel hiljuti ka LHV panka.

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis tegi Anbarjafari projekte idufirmadega. Ja just nendest projektidest kerkisid ülikooli jaoks esimesed kahtlused, et asjad on halvasti.

Tallinna kesklinna magus krunt otsib ostjat

Kinnisvaraturul on aga arendajad pannud silma peale ühele magusale kohale. Enam kui 8 miljoni euro suuruse alghinnaga uut omanikku otsiv endise Tallinna Vangla krunt on pealinna kinnisvaraarendajate ihaldusobjekt

Näiteks endise Tallinna vangla ala naabruses kinnisvara arendava Fund Ehituse juhatuse liige Reigo Marosov ei teinud saladust, et oksjonile paisatud piirkond pakub elevust. “Äge tükk on!”

Marosov jätkas, et tegu on ju Tallinna kesklinnas ühega vähestest järele jäänud aladest, mida saab terviklikult arendada ja millel on olemas ka detailplaneering. “See on see maasikas,” märkis ta.

Kuid endise Tallinna Vangla krundil on ka mõned agad, mis panevad ettevõtjaid järele mõtlema.

Kinnisvaraturu julgemad otsivad rahapakke välja

Äripäeva ajakirjanik Kristjan Kurg pani uudiskirjas “Ruutmeetrite taga” Eesti ehitus- ja kinnisvaraturust kokku ülevaatliku pildi. Ta nentis, et hulk Tallinna kontoreid kogub tolmu ja välisomanikud üritavad vaikselt poodidest minema hiilida. Selle taustal on mõned investorid hakanud rahapakke välja otsima

Pankade statistika järgi hakkab julgus kinnisvaraturule tagasi tulema. Eluasemelaenude jäägi aastakasv on alates kevadest tasapisi kiirenenud ja kerkis septembri lõpuks 7 protsendini. Üldiselt oli Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenukasv üks euroala hoogsamaid.

Ärikinnisvaras on viimasel ajal rohkem põnevust kaubanduspindade turul.

1400 juhti avaldas poolaasta prognoosi

Sellest nädalast ei saa jätta tähelepanuta ka suurt juhtide küsitlust

Maksutõusud pärsivad tegevust kõige rohkem, vastasid ligi pooled pea 1400 ettevõtlussektori juhist, kelle eeloleva kuue kuu äriplaane Äripäeva Infopank küsis. Üha suuremat leevendust tunnevad nad aga langevatest intressidest ja nõudluse elavnemisest.